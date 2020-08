Voto di scambio in Campania, archiviata l’indagine su Graziano: lo denunciò un elettore deluso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Gip del tribunale di Napoli Nord ha archiviato l’indagine per Voto di scambio che era stata aperta nei confronti del consigliere regionale del Pd Stefano Graziano e del consigliere comunale di Aversa ) Pasquale Fiorenzano. Era stata la stessa Procura – sostituto procuratore Patrizia Dongiacomo – a richiedere nel giugno scorso l’archiviazione per i due indagati, dopo aver accertato l’infondatezza della denuncia presentata da Luigi Comparone, un giovane di Carinaro he aveva raccontato alla Procura di aver avuto contatti, durante la campagna per le elezioni comunali di Aversa del 2019, con Graziano e Fiorenzano, e di aver ricevuto la promessa di superare il concorso per operatore socio-sanitario nel caso in cui avesse portato voti a Fiorenzano, candidato al consiglio comunale. Ma il pm di ... Leggi su ildenaro

