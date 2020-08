Vietato urlare sulle montagne russe per le norme anti-Covid: ecco la soluzione di un parco giapponese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il parco divertimenti Greenland in Giappone mette a disposizione mascherine a cui si può applicare un adesivo con l'immagine di una bocca che grida Leggi su it.mashable

MashableItalia : Vietato urlare sulle montagne russe per le norme anti-Covid: ecco la soluzione di un parco giapponese - Elena_Lo_Bue : RT @prendendovento: Mi viene un po' da piangere perché mi mancano i concerti e non so quando potrò urlare di nuovo al cielo 'Vietato Morire… - Solasta843 : RT @prendendovento: Mi viene un po' da piangere perché mi mancano i concerti e non so quando potrò urlare di nuovo al cielo 'Vietato Morire… - graphicmarina : RT @prendendovento: Mi viene un po' da piangere perché mi mancano i concerti e non so quando potrò urlare di nuovo al cielo 'Vietato Morire… - prendendovento : Mi viene un po' da piangere perché mi mancano i concerti e non so quando potrò urlare di nuovo al cielo 'Vietato Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietato urlare Virus, in Giappone vietato urlare sulle montagne russe: «Goccioline di saliva possono trasmetterlo» Il Messaggero Le urla e la corsa in ospedale, ma Richmond, 12 anni, non ce l’ha fatta: è morto dopo essere scivolato nel Brembo

«Ho sentito dei ragazzini urlare per chiedere aiuto — racconta Paolo Cattaneo, che ieri pomeriggio era con il proprio cane sulla riva del Brembo, in località Roncola, vicino al parco Callioni di Trevi ...

Birra a fiumi, urla e schiamazzi in centro: sequestrati più di 20 litri di alcolici

Ubriachi in spiaggia e in pieno centro storico, sono stati fermati e multati dalla Polizia Locale: succede a Torri del Benaco, sul lago di Garda, dove tra l'altro è in vigore apposita ordinanza – firm ...

«Ho sentito dei ragazzini urlare per chiedere aiuto — racconta Paolo Cattaneo, che ieri pomeriggio era con il proprio cane sulla riva del Brembo, in località Roncola, vicino al parco Callioni di Trevi ...Ubriachi in spiaggia e in pieno centro storico, sono stati fermati e multati dalla Polizia Locale: succede a Torri del Benaco, sul lago di Garda, dove tra l'altro è in vigore apposita ordinanza – firm ...