Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 11 | 30

VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERENA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL'ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA TUSCOLANA SPOSTIMOCI SUL TRATTO URBANO DELL'A24 DOVE VI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLAITTI E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO, PROSEGUENDO SULL'A24 Roma TERAMO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI TERAMO RICORDIAMO GLI UTENTI CHE PROSEGUONO I LAVORI SUL TRATTO URBANO

