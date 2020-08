Valeria Fabrizi in lacrime a “Io e te”, troppo vivo il ricordo del marito: il gesto delicato di Diaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi, 12 agosto 2020, l’attrice Valeria Fabrizi è stata ospite a Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco. L’artista, conosciuta da molti per il suo ruolo di suor Costanza nella serie Rai Che Dio ci aiuti, si è lasciata andare ad una lunga intervista. Diversi sono stati i temi toccati durata la chiacchierata. Valeria ha parlato sia della sua vita pubblica che privata. Ad un certo punto Valeria Fabrizi è scoppiata in lacrime ricordando suo marito Tata Giacobetti, uno dei cantanti del Quarttetto Cetra scomparso nel 1988. Il racconto della loro storia d’amore ha emozionato tutto il pubblico del programma pomeridiano di Rai 1. Leggi anche –>Valeria Fabrizi figlio morto a ... Leggi su urbanpost

Unf_Tweet : A #IoeTe Valeria Fabrizi parla della morte del figlio Alberto: “Sono una donna forte” - zazoomblog : Valeria Fabrizi commossa per il ricordo del marito Tata Giacobetti a Io e Te: Era il più bello del Quartetto… - zazoomblog : Valeria Fabrizi: Tata Giacobetti è morto mentre organizzavano le nozze d’argento - #Valeria #Fabrizi: #Giacobetti… - zazoomblog : Il regalo di Valeria Fabrizi a Pierluigi Diaco: “Lo porterò per tutta la vita” - #regalo #Valeria #Fabrizi… - leggoit : Valeria Fabrizi commossa per il ricordo del marito Tata Giacobetti a Io e Te: «Era il più bello del Quartetto Cetra… -