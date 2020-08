Usa, bimbo di 3 anni muore chiuso nell’auto sotto al sole rovente: i genitori dormivano in casa (Di mercoledì 12 agosto 2020) bimbo di 3 anni muore chiuso in un’auto sotto al sole mentre i genitori dormivano muore chiuso nell’auto sotto il sole cocente: è quanto accaduto a un bimbo di 3 anni, deceduto dopo ore di agonia mentre i suoi genitori dormivano ignari di quello che stava accadendo. La vicenda è avvenuta lo scorso weekend in Alabama, negli Usa, ed è stata riportata da alcuni media locali. Secondo quanto affermato dai genitori della piccola vittima, la 20enne Dakota Fowler e il 22enne Brandi Burks, Bentley, questo il nome del piccolo, sarebbe uscito di casa senza che loro ... Leggi su tpi

OriginalValki : @repubblica Il bimbo è pure disabile! Io resto sempre senza parole di fronte a queste espressioni di inciviltà. Abbasso gli #USA - giovangolo : Questa gente non sta bene, - gianluigidellac : In USA le prime lesioni al cervello procurate dal covid! Ammanettato un bimbo di 8 anni! - MarmoAColazione : Anche con uno sforzo di fantasia non credo sia possibile concepire un inferno come gli Stati Uniti - BObliterato : Usa, bimbo di 8 anni arrestato: polemiche sui social per l'abuso di forza della polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Usa bimbo Usa, bimbo di 3 anni muore chiuso nell’auto sotto al sole mentre i genitori dormono Fanpage.it Usa, bimbo di 3 anni muore chiuso nell’auto sotto al sole mentre i genitori dormono

Il piccolo sarebbe uscito di casa durante la notte, dopo essere stato messo a letto, e si sarebbe infilato nell'automobile, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. E lì sarebbe rimasto intrappolato, ...

Stati Uniti, bimbo di 8 anni arrestato nel 2018: spunta il video choc

La polizia americana ha arrestato un bambino di otto anni ed ha cercato di ammanettarlo con le mani dietro la schiena ma ha dovuto desistere poiché i suoi polsi erano troppo piccoli: sono le immagini ...

Il piccolo sarebbe uscito di casa durante la notte, dopo essere stato messo a letto, e si sarebbe infilato nell'automobile, parcheggiata nei pressi dell'abitazione. E lì sarebbe rimasto intrappolato, ...La polizia americana ha arrestato un bambino di otto anni ed ha cercato di ammanettarlo con le mani dietro la schiena ma ha dovuto desistere poiché i suoi polsi erano troppo piccoli: sono le immagini ...