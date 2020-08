Tirrenia. Francesco Baccini in concerto domenica 23 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Appuntamento con la musica d’autore domenica 23 agosto, nella Terrazza Belvedere a Tirrenia (inizio ore 21.30), con il cantautore genovese Francesco Baccini, nel concerto “Piano e voce”, organizzato dal Comune di Pisa, in collaborazione con Officine Garibaldi e Paim cooperativa sociale. Sono previsti 100 posti a sedere, l’ingresso sarà libero ma la prenotazione obbligatoria (tel. 3420125713) in ottemperanza alle norme anti-Covid-19. “domenica 23 agosto – dice l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini – sul nostro litorale, a Tirrenia, avremo uno dei grandi cantautori della scuola genovese, tra i più eclettici del panorama musicale italiano, ... Leggi su laprimapagina

