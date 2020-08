Stefano De Martino, pressing su Belen per ricucire: il retroscena (Di mercoledì 12 agosto 2020) Continua la ‘soap opera’ dell’estate che vede protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia è scoppiata dopo il lockdown, facendo molto rumore nella cronaca rosa del Bel Paese. A un certo punto si è pure infilata la voce di una presunta tresca tra il danzatore campano e Alessia Marcuzzi, i quali hanno smentito … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Mimetika1 : Facebook mi ha chiesto di seguire Alessandro Baricco e Stefano Di Martino secondo voi chi ho scelto? - blogtivvu : Stefano De Martino ci riprova con Belen Rodriguez ma lei non cede: “Nessun perdono”, il clamoroso gossip di “Chi”????… - Ri_Ghetto : FERMI TUTTI - blogtivvu : Stefano De Martino ci riprova con Belen Rodriguez ma lei non cede: “Nessun perdono”, il clamoroso gossip - VicolodelleNews : ‘#Gossip’ #BelenRodriguez e #StefanoDeMartino: lui la rivuole ma… « Il Vicolo delle News -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Stefano de Martino sta provando a riconquistare la sua ex moglie, Belen Rodriguez: per il conduttore non c’è perdono? Ecco cosa pensa l’argentina: la notizia arriva direttamente da Chi! Stefano prova ...Continua la ‘soap opera’ dell’estate che vede protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia è scoppiata dopo il lockdown, facendo molto rumore nella cronaca rosa del Bel Paese. A un cer ...