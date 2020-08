Stefano De Martino ci riprova, ma Belen non ha pietà (Di mercoledì 12 agosto 2020) La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far discutere il gossip, ma questa volta lo scoop è incredibile: la showgirl è senza pietà Stefano De Martino, Fonte foto: Instagram (@StefanodeMartino)La fine della relazione amorosa tra Stefano De Martino e la bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez, continua a far discutere e questa volta lo scoop è davvero incredibile. Tra di loro, come sicuramente già sapranno i tantissimi fan della coppia, la quarantena sembra essere stata fatale, infatti, poco dopo la riapertura i due si sono detti addio per la seconda volta. Tra i presunti motivi che hanno indotto la coppia a porre fine alla loro relazione ... Leggi su chenews

giuuk : Lo sfogo di Belen Rodriguez contro Stefano De Martino: “Non accadrà mai” - StraNotizie : Stefano De Martino prova a riconquistare Belen Rodriguez: la reazione di lei - BITCHYFit : Stefano De Martino prova a riconquistare Belen Rodriguez: la reazione di lei - GossipItalia3 : Stefano De Martino: di tutto per tornare con l’ex moglie, ma… #gossipitalianews - ChiccoseDOC : DAL GIORNALE “CHI”, LE COPPIE ON/OFF DELL’ESTATE 2020: DAMANTE E DE LELLIS, BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO, A… -