Si spegne in 2 minuti il sogno Champions dell'Atalanta, Il Psg rimonta e va in semifinale (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - L'Atalanta sfiora l'impresa ma in semifinale di Champions League ci va il Psg che vince 2-1, in rimonta, segnando due gol allo scadere dei tempi regolamentari. Al vantaggio di Pasalic al minuto 26, rispondono Marquinos al minuto 90 e Choupo-Moting al minuto 92. La squadra di Gasperini esce a testa alta, sconfitta dall'inesperienza e dalla stanchezza dopo una partita di grande sacrificio e applicazione. I parigini ora attendono la vincente della sfida tra Atletico Madrid e Lipsia. Leggi su agi

