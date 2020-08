Scozia, treno deraglia a causa di una frana: un morto al momento (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grave incidente in Scozia, dove un treno deraglia ed esce dai binari a causa di una frana: al momento ci sarebbe un morto In Scozia, ad Aberdeen, un treno deraglia uscendo dai binari a causa di una frana del monte vicino. La città scozzese negli ultimi giorni ha subito gravi inondazioni, motivo per il quale sarebbe avvenuta la frana. Ancora non è noto quale sarebbe il bilancio di feriti e vittime, la certezza al momento è solo che ci sarebbe un morto, ovvero il conducente. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.40 di questa mattina sulla linea Dundee-Aberdeen. Dopo il deragliamento del ... Leggi su bloglive

