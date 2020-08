Scozia, deraglia un treno: «Incidente estremamente grave». Morto il macchinista, ci sono feriti – Video (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un treno è deragliato oggi nel nord-est della Scozia, in una zona colpita negli ultimi giorni da inondazioni. A renderlo noto è la polizia per i trasporti pubblici, con la conferma della First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, che in un tweet parla di Incidente “estremamente grave”, senza tuttavia fornire ancora alcun bilancio di eventuali vittime. L’Incidente è avvenuto a Stonehaven, nell’Aberdeenshire e secondo quanto riportano le prime cronache ci sarebbe una vittima, il macchinista. August 12, 2020 Si parla di “feriti gravi”, secondo quanto inizialmente riferito dalla First Minister in un question time nel Parlamento ... Leggi su open.online

