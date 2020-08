Russia, sul vaccino anti-Covid la diffidenza è giustificata. Più che scienza qui si tratta di potere (Di mercoledì 12 agosto 2020) La notizia dello sviluppo del primo vaccino contro il Covid-19 da parte dei russi ha sorpreso un po’ tutti. E un po’ tutti ora ne parlano. Durante una recente conferenza stampa, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha spiegato: “Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo”. Poi, ha aggiunto: “(il vaccino) ha superato tutti i controlli” ed è stata “somministrata una dose a mia figlia….i dati sono eccezionali.” Il nome del vaccino, “Sputnik V”, evoca i nomi assegnati ai primi satelliti al mondo (Sputnik I, Sputnik II, Sputnik III) mandati in orbita al fine di esplorare lo spazio durante l’epoca della guerra fredda. In un mondo colpito duramente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

