Quarantena per chi rientra in Puglia da Grecia, Malta e Spagna: ordinanza TESTO Firmata dal presidente della Regione, misure in vigore da oggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) presidente della Regione Puglia ha emanato oggi la seguente ordinanza: VISTO lo Statuto della Regione Puglia; VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35 e ss.mm.ii.; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e ... Leggi su noinotizie

fattoquotidiano : Coronavirus, in Puglia obbligo di quarantena per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta. L’ordinanza di Emiliano: “A… - repubblica : Coronavirus, quarantena obbligatoria in Puglia per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta - SkyTG24 : Coronavirus, in Puglia scatta obbligo di quarantena per rientri da Grecia, Spagna e Malta - LucaBiagini10 : La quarantena occorrerebbe per questa classe politica al governo e al Parlamento. - zazoomblog : Quarantena per chi torna dalle vacanze? Le ipotesi e i provvedimenti delle Regioni - #Quarantena #torna #dalle… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena per Vacanze all’estero, ipotesi quarantena per i rientri da Spagna, Croazia, Grecia e Malta Il Messaggero Batwoman, Ruby Rose spiega perché ha abbandonato la serie

L'ex star di Batwoman ha dichiarato: "Sapete, si ha tempo in quarantena e si è in una specie ... nella vita e ciò che si vuole fare. Penso che per me e i produttori fosse un'opportunità ...

Positiva al Covid in discoteca: 11 persone finiscono in quarantena in Versilia

Dopo ulteriori verifiche, effettuate dal Dipartimento di prevenzione, la Asl Toscana nord ovest conferma “un caso di positività in una persona che ha frequentato, nella notte fra l'8 e il 9 agosto, la ...

L'ex star di Batwoman ha dichiarato: "Sapete, si ha tempo in quarantena e si è in una specie ... nella vita e ciò che si vuole fare. Penso che per me e i produttori fosse un'opportunità ...Dopo ulteriori verifiche, effettuate dal Dipartimento di prevenzione, la Asl Toscana nord ovest conferma “un caso di positività in una persona che ha frequentato, nella notte fra l'8 e il 9 agosto, la ...