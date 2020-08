Puglia, mascherine all’aperto e in discoteca in caso di mancato distanziamento: ordinanza Provvedimento del presidente della Regione per.il contrasto al corona virus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 336 contenente misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 discoteche, sale da ballo e locali assimilati. L’ordinanza dispone: Con decorrenza dal 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto ... Leggi su noinotizie

