Palermo, Di Piazza: “Pronto a cedere quote a Ferrero soltanto ad una condizione” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Massimo Ferrero è pronto a tornare alla carica per l'acquisizione delle quote del Palermo.Il patron della Sampdoria non ha mai negato di essere interessato al club rosanero. Nel corso del bando per il titolo sportivo promosso a luglio scorso dal Sindaco Leoluca Orlando, a seguito del fallimento della vecchia società, l'imprenditore romano è stato superato dal progetto del duo Mirri-Di Piazza. Una accoppiata che, tuttavia, negli ultimi mesi ha mostrato i segni di una rottura. L'italo-americano, infatti, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente a maggio, adducendo ad alcuni fraintendimenti con la dirigenza in merito a ruoli e compiti interni alla società. È per questa ragione che Tony Di Piazza ha anche espresso la volontà di ... Leggi su mediagol

