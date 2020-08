Napoli, è fatta per Gabriel del Lille. Annuncio dopo l’addio di Koulibaly (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gabriel sarà del Napoli Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli ha chiuso l’acquisto di Gabriel Magalhães. Il club azzurro avrebbe definito l’accordo … L'articolo Napoli, è fatta per Gabriel del Lille. Annuncio dopo l’addio di Koulibaly proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA IL NAPOLI HA CHIUSO LA TRATTATIVA, ANNUNCIO A BREVE. CHE COLPO PER ADL >>>>… - bullshitsmood : ma che cazzo vuol dire che mi sono fatta la doccia dieci minuti fa e sono già un bagno di sudore ma sto a napoli o in africa ? chiedo - salvatore2070 : @TolliVincenzo @FrancescoRoma78 A 29 anni e un operazione di mercato che va fatta, il Napoli non ci dobbiamo diment… - beghinoff : @jo19N26 Jo io credo che il Napoli una campagna acquisti simile a quella fatta nel primo anno di Benitez non la far… - MayLucy_ : @PenguinDust131 Mamma mia. Io mi sono fatta certi pianti con quel drama che appena ritorno a Napoli lo devo riveder… -