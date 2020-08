Moto d'acqua si schianta su una spiaggia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una Moto d'acqua si è schiantata contro i clienti di un bar su una spiaggia di Los Cabos, Baja California Sur. Nel video ripreso dalle telecamere di sicurezza si vedono clienti e dipendenti del locale muoversi e lavorare come in un normale momento di lavoro quando, alle loro spalle, comincia ad intravedersi la Moto d'acqua avvicinarsi alla riva a forte velocità, senza controllo.Inevitabile lo schianto che ha coinvolto un paio di clienti rimasti feriti, uno in maniera grave. Non è chiaro se la persona alla guida dello scooter abbia perso il controllo del mezzo per un guasto o per incapacità alla guida.video schianto auto contro Westminster PArlamento Londra NoneLampedusa, frana sulla spiaggia di isola dei conigli Attentato Sousse: la ... Leggi su panorama

Il drammatico e spaventoso incidente è avvenuto venerdì scorso, 7 agosto, al beach club e ristorante Mango Deck, sulla spiaggia di El Medano, a Cabo San Lucas, nella Bassa California del Sud.

