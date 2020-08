Milan News – Calciomercato: visite e firma per Roback. Si insiste per Bakayoko (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: è il giorno della firma con il Milan per il giovane svedese Emil Roback, attaccante classe 2003 prelevato dall’Hammarby di Ibrahimovic. Una operazione in chiave futura che fa comunque comprendere come la dirigenza non sia ferma in queste ore sul mercato. Sul fronte centrocampo si insiste con il Chelsea per trovare la formula giusta per il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko. Milan News – Calciomercato: visite mediche e firma per Roback. Si insiste per Bakayoko Ha svolto stamattina le visite mediche presso La Madonnina ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Milan News Calciomercato Milan, ecco la prima offerta per Bakayoko: cifre e dettagli MilanNews24.com Pioli: “Ibra deve continuare con noi"

Stefano Pioli ha concesso un’intervista esclusiva su Repubblica: “I miei genitori mi hanno insegnato a dare il massimo a testa alta, senza guardare troppo avanti. L’ad Gazidis e il fondo Elliott sono ...

Milan-Bakayoko, l'idea è un prestito oneroso

