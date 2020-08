Milan, Boban: «Il nostro lavoro ora è stato capito. Ibrahimovic fenomeno» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Zvonimir Boban ha parlato della sua esperienza al Milan: le dichiarazioni dell’ex dirigente rossonero dopo l’addio Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Ticino in merito alla sua esperienza in rossonero. Milan – «Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po’ di tempo. Le scelte che avevamo fatto a suo tempo adesso sono state capite. E il nostro operato rivalutato. Ecco, sono davvero orgoglioso di questo. Il Milan adesso ha la base per tornare ai vertici e a quello che deve essere: una società vincente e di assoluto livello». Ibrahimovic – «Ibra è un fenomeno e con lui è ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Boban “Rifarei tutto. @Ibra_Official è un genio e #Maldini resta fondamentale. Li sogno al top” @acmilan… - claudan275 : RT @PianetaMilan: #Boban: 'Nostro operato rivalutato. Davvero orgoglioso di questo' - Mediagol : #Milan, #Boban: “Il nostro lavoro è stato rivalutato. Con #Ibrahimovic è cambiato tutto, #Rebic…” - PianetaMilan : #Boban: 'Nostro operato rivalutato. Davvero orgoglioso di questo' - milansette : Milan, ancora Boban: 'Rivalutato il nostro operato, che orgoglio! Ora c'è una base per tornare grandi' -