Marino: “Come diceva Forrest Gump, bisogna correre correre correre” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, nel pre partita della gara contro il Psg in Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sfida tra due squadre con dna differente, con obiettivi iniziali opposti ma ora ci troviamo entrambe in questa Final Eight e vogliamo onorare al meglio nello stile dell’Atalanta. La metafora di Gasperini? Ora si sprecano aforismi e frasi per stimolare i giocatori. Ovviamente il Psg ha valori tecnici straordinari, ma come diceva Forrest Gump bisogna correre correre correre tanto, e poi della scatola di cioccolatini chissà cosa viene fuori. In questi momenti solo il nostro condottiero, che è Gasperini che ci ha ... Leggi su alfredopedulla

