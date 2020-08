Lipsia, Nagelsmann: “Contro l’Atletico Madrid cercheremo di fare la nostra partita” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “cercheremo di fare la nostra partita e concentrarci su noi stessi. Loro sono molto esperti su due gare, ma in una partita secca può accadere qualsiasi cosa. La pressione si avverte, ma i giocatori devono rimanere tranquilli. La tensione è normale a questo livello: abbiamo valutato vari scenari diversi e domani vedremo cosa accadrà”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid in programma domani alle ore 21. “Abbiamo già parlato molto del fatto che Timo Werner non ci sarà – ha proseguito il giovane allenatore tedesco – Lo sappiamo, qualcuno lo sostituirà e sarà all’altezza. Ancora non so chi ... Leggi su sportface

