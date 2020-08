Le discoteche “ambienti ottimali” per la circolazione del Coronavirus: “Ci sono tutti gli elementi favorevoli al contagio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le discoteche? sono “ambienti ottimali” per la circolazione del Coronavirus: “All’interno di queste strutture abbiamo tutti gli elementi favorevoli al contagio“, secondo Walter Ricciardi, docente di Igiene alla Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute. “Chiunque ragioni in termini di evidenza scientifica, sostiene che le attività che comportano l’impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza e di indossare la mascherina, nel caso venga abbassata la distanza, portano ad un aumento dei contagi. E’ inevitabile,” ha spiegato Ricciardi all’Adnkronos Salute. “Bisogna essere molto fermi nel cercare di evitare quelle attività che consentono l’abbassamento ... Leggi su meteoweb.eu

