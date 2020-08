La serie Biohacker debutta il 20 agosto su Netflix (Di mercoledì 12 agosto 2020) La serie originale Netflix tedesca Biohacker ha una nuova data di uscita e debutta il 20 agosto, solo sulla piattaforma streaming E se alcuni studenti sperimentassero in segreto tecnologie di biohacking che potrebbero cambiare l’umanità? La storia estremamente coinvolgente di Biohacker ruota intorno ad amicizia, amore e vendetta in un’università tedesca ed è adombrata da una rivoluzionaria… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LUGANO - Lo streaming video non conosce pause estive. E anche per il mese di agosto, le principali piattaforme d'intrattenimento "on demand" hanno annunciato diverse novità. Vediamo le più interessant ...