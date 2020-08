La federazione russa di atletica ha pagato la multa per i casi di doping (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - La federazione russa di atletica leggera (RusAF) non verrà sanzionata o espulsa da World Athletics, la federazione mondiale. Il presidente ad interim della federazione russa Yevgeny Yurchenko ha annunciato di aver pagato oggi, quindi con tre giorni d'anticipo rispetto alla data ultima prevista, la somma di 6,31 milioni di dollari (5,32 milioni di euro), importo totale della multa inflitta da World Athletics per questioni legate a casi di doping. Il versamento della somma è stato possibile perché il ministero dello sport russo ha assegnato una sovvenzione 'una tantum' alla RusAF al fine di cancellare il debito con World Athletics. Se la RusAF non avesse pagato ... Leggi su agi

