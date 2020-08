J-POP Manga ed Edizioni BD sbarcano su Kobo! (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’editore milanese continua ad ampliare la sua offerta di e-book e sbarca su Kobo con una prima selezione dei suoi bestseller: Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul:re di Sui Ishida e The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu a cui si aggiungeranno nel corso di agosto circa venti graphic novel di Edizioni BD e altri Manga J-POP tra cui The Quintessential Quintuplets, your name., e Il prezzo di una vita per un totale di circa 100 volumi. «Durante il lockdown abbiamo lavorato ad ampliare il nostro catalogo digitale,» dice Georgia Cocchi Pontalti, Marketing and Distribution Manager. «Un’attività che è stata molto apprezzata dai nostri lettori e che intendiamo continuare potenziare. In particolare, sono state molte le richieste di attivare anche la piattaforma Kobo, e siamo molto felici di esaudire oggi questo ... Leggi su quotidianpost

