Inter, tegola Sanchez: distrazione al bicipite femorale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Brutte notizie per Antonio Conte. Come comunicato ufficialmente dall’Inter, Alexis Sanchez ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore cileno, uscito malconcio dalla gara di Europa League contro il Bayern Leverkusen, si è infatti sottoposto questo pomeriggio agli esami strumentali a Duisburg, che hanno evidenziato il problema. Restano da valutare le condizioni. Foto: profilo Instagram L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Le ultime news Inter si concentrano sull’infortunio rimediato da Alexis Sanchez quasi al termine della sfida di Europa League col Bayer A meno di un clamoroso recupero, Alexis Sanchez non ci sarà lune ...Dopo pochi giorni da allenatore, arriva subito una brutta notizia per Andrea Pirlo che perde il titolare per tre mesi: torna a novembre Sarà probabilmente una stagione particolare e imprevedibile quel ...