Gli uccelli: il film di Alfred Hitchcock stasera su Rete 4 (Di mercoledì 12 agosto 2020) stasera su Rete 4, in seconda serata alle 00:04, va in onda Gli uccelli, uno dei film più famosi di Alfred Hitchcock, con Tippi Hedren e Rod Taylor. Alfred Hitchcock sarà una compagnia perfetta stasera su Rete 4, in seconda serata alle 00:04, con Gli uccelli, il thriller/ horror che il celebre regista ha diretto nel 1963. Tratto dall'omonimo racconto di Daphne du Maurier (che viene però completamente rimaneggiato), Gli uccelli ha per protagonista la ricca e giovane Melanie Daniels (Tippi Hedren) che incontra Mitch Brenner (Rod Taylor), avvocato, in un negozio di animali di San Francisco. Lui vorrebbe comprare una coppia di Love Birds per regalarli a sua sorella per ... Leggi su movieplayer

