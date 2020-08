Gianni Morandi canta Diodato: il video in Che Vita Meravigliosa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gianni Morandi canta Diodato e posta il video sui social. La canzone che l'artista sceglie di ricantare è Che Vita Meravigliosa del vincitore in carica del Festival di Sanremo. "11 agosto. Questa canzone, scritta da Diodato, mi piace molto. Voi che ne dite?", scrive Gianni Morandi su Facebook e ottiene decine di migliaia di approvazioni e di complimenti tra i commenti. Che Vita Meravigliosa è il brano che Diodato ha scritto per il film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, con il quale ha vinto due premi importanti: il David di Donatello e i Nastri D'Argento, entrambi come miglior canzone originale nella colonna sonora di un ... Leggi su optimagazine

