Fiumicino, 11 casi positivi, tra di loro anche due ragazzi di 18 e 19 anni. Montino: ‘Dico ai giovani di usare la mascherina, non possiamo permetterci leggerezze’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) “È arrivato poco fa l’ultimo aggiornamento dalla Asl RM3 di Roma”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Le persone positive al coronavirus tra i residenti in città sono 11 mentre 26 sono quelle in sorveglianza attiva – spiega il sindaco -. Tra i nuovi contagiati anche due ragazzi di 18 e 19 anni. Uno di loro è appena rientrato da una vacanza all’estero”. “In queste settimane ho sempre ribadito l’importanza di rispettare le regole contro il contagio – prosegue Montino -, ma oggi voglio rivolgermi in particolar modo ai giovani. La convinzione che il virus colpisca solo gli anziani si è erroneamente radicata e induce a comportamenti sbagliati e pericolosi, per sé e per gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Si fa presto a dire: tamponi o quarantena a tutti gli italiani che torneranno dai Paesi europei in cui l’epidemia è ripartita, dai ragazzini che cercano la movida in Croazia al cinquantenne che sta so ...

Un uomo è stato investito più volte Tentato omicidio di fronte al McDonald’s di via del Faro

FIUMICINO – Momenti di tensione a Fiumicino quando, davanti alla rotonda del McDonald’s, tra via del Faro e via Giuseppe Fontana, un uomo è stato investito più volte da un automobilista. Stando a quan ...

