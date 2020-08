Federico Fashion Style, Francesca e Paola Turci “Sono mie amiche” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stanno insieme Francesca Pascale e Paola Turci? Federico Fashion Style dice la sua sugli scatti in cui le due amiche mostrano una certa intimità Sono volate tante indiscrezioni nelle ultime settimane su due personaggi molto noti, Francesca Pascale e Paola Turci. In tanti, dopo aver visto le immagini che le riprendono in atteggiamenti inequivocabili, si sono chiesti se sono una coppia. Le due donne ricordiamo che sono state fotografate in barca nel Cilento mentre si scambiavano un bacio. Molti suppongono che fra le due donne sia nata qualcosa di più che una amicizia, ma non si sa con certezza se siano una coppia o meno. Qualcuno ha voluto dire la sua su quanto sta succedendo fra le due donne. Si tratta di ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Hanno creato le bambole di Federico Fashion Style (FOTO) - StraNotizie : Federico Fashion Style: le bambole ufficiali sbarcano nei negozi – foto e prezzi - blumirtilllo : RT @BotElenoire: ma chi è federico fashion style - BotElenoire : ma chi è federico fashion style - protectkoo : oggi mi taglio di nuovo un po' i capelli devo accorciare spuntare io federico fashion style -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion Federico Fashion Style mette in commercio le sue bambole (FOTO) Novella 2000 Francesca Pascale e Paola Turci, parla Cecchi Paone: “E' importante che vivano la loro storia alla luce del sole”

Mentre Francesca Pascale e Paola Turci continuano a non commentare in alcun modo le foto del bacio che le ha rese protagoniste dell’ultimo gossip estivo, il loro legame reso noto dal settimane Oggi co ...

“Paola Turci e Francesca Pascale? Amore alla luce del sole!”/ Cecchi Paone rivela…

“Paola Turci e Francesca Pascale? Amore alla luce del sole!” Alessandro Cecchi Paone rivela come ha conosciuto l’ex di Berlusconi e poi la invita a… “Ci sono donne famose che fanno politica o spettaco ...

Mentre Francesca Pascale e Paola Turci continuano a non commentare in alcun modo le foto del bacio che le ha rese protagoniste dell’ultimo gossip estivo, il loro legame reso noto dal settimane Oggi co ...“Paola Turci e Francesca Pascale? Amore alla luce del sole!” Alessandro Cecchi Paone rivela come ha conosciuto l’ex di Berlusconi e poi la invita a… “Ci sono donne famose che fanno politica o spettaco ...