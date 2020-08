Essex, uomo anziano muore in spiaggia: devono tirarlo fuori dall’acqua (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Essex un uomo in età avanzata è deceduto; dalle prime ricostruzioni sembra che abbiano dovuto riprenderlo dal mare su una spiaggia. I servizi d’emergenza sono stati chiamati al molo di Calcton, nell’Essex, quando un uomo sembra che si sia sentito male intorno alle 10:30 di mattina. Un’eliambulanza è stata vista sul luogo per dare … L'articolo Essex, uomo anziano muore in spiaggia: devono tirarlo fuori dall’acqua è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Essex, uomo anziano muore in spiaggia: devono tirarlo fuori dall'acqua

Joseph Lister, ed il metodo chirurgico dell' "antisepsi"

Joseph Lister nasce ad Upton il 5 aprile del 1827, e muore ad Walmer il 10 febbraio del 1912. La famiglia è benestante, ed il padre Jackson lavora in campo medico, e scopre l’ utilizzo del microscopio ...

Madre urla dalla finestra mentre il suo assassino cerca di tagliarle la testa

L’uomo che l’ha aggredita, Brian Manship, ha compiuto sul suo corpo una terribile e brutale violenza. Aveva 38 anni Sarah Hassall, era originaria di Chelmsford, nell’Essex ed era madre di due bambini, ...

