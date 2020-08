Custodia cautelare e sequestri per oltre un milione di euro: blitz della finanza nel mercato delle auto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito tre ordinanze di Custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per 1,2 milioni di euro, emessi dal G.I.P., dott. Luigi Levita, nei confronti di una società con sede a Sant’Egidio del Monte Albino (Sa) e di tre soggetti – F.T., V.T. e D.M. – esercenti il commercio di auto di lusso di grossa cilindrata.Al termine delle indagini coordinate dal Sostituto Procuratore, dott. Angelo Rubano, e svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore, i responsabili sono stati ... Leggi su anteprima24

SanSeveroNews : FOGGIA: NUOVA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE ESEGUITA DAI CARABINIERI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI FOGGIA NEI CONFR… - princigallomich : FOGGIA – PER L’EVASIONE. NUOVA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI CRISTOFORO AGHILAR - teleischia : GDF NAPOLI. USURA, ESTORSIONE E LESIONI PERSONALI: CUSTODIA CAUTELARE PER 3 SOGGETTI - Romy_kitty1 : @_mcmax_ @Carlo21077161 @giobandnere Ma cristo, è stato celebrato anche il 2° grado del procedimento, e forse anche… - Romy_kitty1 : @Andinika6 @Carlo21077161 Per forza non riesci a verificarla, è una puttanata di dimensioni cosmiche. I termini del… -