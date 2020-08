Covid-19, un nuovo positivo nel Sannio: l’annuncio del sindaco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApollosa (Bn) – Dopo i due casi accertati di San Giorgio La Molara, nel Sannio si registra un terzo caso di positività al Covid-19. La persona positiva si trova nel Comune di Apollosa, e come annunciato dal sindaco, Marino Corda, il caso registrato riguarda una persona rientrata dall’estero. Di seguito il post sul profilo ufficiale del Comune di Apollosa: “Si avvisa la cittadinanza che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid- 19 al rientro da una vacanza all’estero. Sono stati già posti in quarantena i familiari e tutti i contatti. La ASL di Benevento è intervenuta prontamente e sta monitorando il caso. Ancora una volta, si raccomanda di prestare la massima attenzione, usare la mascherina, rispettare il ... Leggi su anteprima24

