Covid-19, nuova risalita dei casi: il report dei contagi dell'Asl (Di mercoledì 12 agosto 2020) Covid-19: in aumento i positivi in Campania, 23 nuovi contagi 11 August 2020 E' stato pubblicato dall'Asl di Salerno, ieri, come di consueto, il report settimanale sui dati epidemiologici relativi ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid, nuova impennata di contagi in Germania Adnkronos Gli 'altri' dati del Coronavirus in Umbria: persone in isolamento, ricoverati, casi totali Comune per Comune

4' di lettura 12/08/2020 - Oltre al bollettino giornaliero con gli ultimi dati aggiornati - nuovi casi, guariti, decessi, tamponi effettuati - relativi al Coronavirus in Umbria, ecco una panoramica su ...

Coronavirus, in Emilia-Romagna 41 nuovi casi: un terzo sono rientri dall'estero

BOLOGNA - Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono emersi 41 nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 23 asintomatici. Più del 60% (25) era già in isolamento al momento dell’esecuzione del ta ...

