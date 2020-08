Coronavirus nel Lazio, 23 nuovi casi, 10 tra stranieri e giovani di rientro dalle vacanze all’estero: ecco la mappa Comune per Comune (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Nelle ultime 24 ore registriamo 23 casi e zero decessi. Di questi 4 provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 10 casi sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre i casi di rientro da Albania, tre i casi da India, un caso da Ibiza e uno da Corfù, un caso da Svizzera e un caso da Romania. Bene il Ministero della Salute sui test rapidi sui rientri dalle zone europee ad alta incidenza come la Spagna. Ai giovani dico usate la mascherina e non fatevi fregare dal COVID». Lo di chiara in una nota l’Assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La situazione nelle Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta

