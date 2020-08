Bonus Covid, istruttoria del Garante privacy L’Inps pronta a fornire i nomi dei deputati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inviata una richiesta di informazioni all’Inps sul trattamento dei dati personali dei soggetti interessati Leggi su corriere

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - HuffPostItalia : Bonus Covid, il consigliere Pd dà la colpa alla compagna: 'Ho dato i 600 euro in beneficenza' - Ettore_Rosato : #Agosto lo passiamo a Montecitorio, come tanti italiani impegnati a lavorare. Poi c’è qualche cialtrone,quelli che… - ve10ve : RT @giornalettismo: Mentre su Twitter si dice #trovateunascusamigliore, emergono le storie di altri politici che hanno chiesto e ottenuto i… - fanpage : L’Inps sarebbe pronto a fornire alla Camera i nomi dei parlamentari coinvolti nel caso del bonus Covid per le parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Covid Bonus Covid, tutte le scuse dei politici: «Fatto a mia insaputa», «Volevo provocare», «È stata la mia... Corriere della Sera Bonus 600 euro, Garante privacy apre istruttoria. Inps pronto a fare i nomi, Camera valuta opzioni

Il Garante per la protezione dei dati personali questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria per valutare la metodologia seguita dall’Istituto rispetto ...

Bonus Inps, consigliere di Lamezia si auto denuncia: “Faccio l’avvocato non il politico”

Rosario Piccioni, consigliere comunale di una lista civica a Lamezia Terme, è venuto allo scoperto. Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook il consigliere si è auto denunciato per aver f ...

Il Garante per la protezione dei dati personali questa mattina ha inviato una richiesta di informazioni all’Inps e ha aperto una istruttoria per valutare la metodologia seguita dall’Istituto rispetto ...Rosario Piccioni, consigliere comunale di una lista civica a Lamezia Terme, è venuto allo scoperto. Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook il consigliere si è auto denunciato per aver f ...