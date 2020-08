Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. Vinto il quarto di finale di Champions League, ora in semifinale il Psg attende la vincente di ... Leggi su leggo

UEFAcom_it : Il Paris è in semifinale di @ChampionsLeague, l'Atalanta viene eliminata ?? #UCL - UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Atalanta ???? Segui Atalanta-Paris LIVE ?? - MaxCallegari : Pochi mesi fa anche solo giocarsi un quarto di #Champions alla pari ?? PSG era impensabile. #Neymar e #Mbappé formid… - NadiaCesa : @Anna_1897 @Atalanta_BC Noi siamo diversi. ma stasera niente grida gioia o urla ai goal del Paris. il calcio è un g… - rtl1025 : ?? Beffa atroce per l'#Atalanta, il #PSG rimonta nei minuti finali e vince 2-1, bergamaschi fuori a testa alta ??? di… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Paris

Le dichiarazioni del centrocampista atalantino Pasalic, autore del momentaneo uno a zero, dopo la sconfitta in Champions contro il Paris Saint-Germain C’è profonda amarezza in casa Atalanta per l’usci ...Se si guarda al Paris Saint Germain il rischio è di rimanere accecati dal bagliore delle stelle che compongono la rosa e di non riuscire a guardare cosa c’è, un po’ più in là, in questa squadra che se ...