Andrea Damante e Giulia de Lellis: è di nuovo addio? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo Belen Rodriguez e Stefano de Martino che hanno annunciato la fine del loro rapporto ad inizio dell’estate anche Andrea Damante e Giulia de Lellis conquistano un posto speciale sul podio del gossip. Giulia e Andrea per la gioia dei fans sono tornati insieme lo scorso inverno e hanno trascorso tutto il lockdown nella stessa casa, il loro amore ritrovato è stato una sorpresa ma soprattutto è stato condiviso e apprezzato da i Damellis, i fans della coppia. Dopo mesi di scatti e condivisioni social su i profili Instagram dove i due si sono mostrati felici e appassionati insieme da qualche settimana sembrano essersi separati, sono lontani per motivi di lavoro e non solo. Il presunto addio è diventato in breve tempo quasi una certezza tanto ... Leggi su quotidianpost

