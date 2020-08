A Key West, in Florida, la polizia americana ha arrestato un bambino di 8 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/... Leggi su globalist

RRmpinero : RT @globalistIT: A Key West, in Florida, la polizia americana ha arrestato un bambino di 8 anni - globalistIT : A Key West, in Florida, la polizia americana ha arrestato un bambino di 8 anni - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #USA un poliziotto arresta e ammanetta un bambino di 8 anni accusato di aver dato un… - felali9 : Che paese depravato. Non ho parole ?????? La polizia di Key West ha arrestato un bambino di 8 anni a scuola. I suoi p… - siviwow : RT @ale_roiati: Key West, un graffito indelebile. Anima caraibica tra l'America e Cuba. Rifugio eletto di Hemingway. La sera tutti con lo s… -