Virginia Raggi si ricandida: “Vado avanti, non lascio la tavola apparecchiata a nessuno” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – Come sindaco della Capitale poteva fare qualcosa di meglio, ma le va riconosciuto il dono della sconfinata modestia. «Vado avanti, non lascio la tavola apparecchiata a quelli di prima». Così Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare per il secondo mandato da primo cittadino di Roma, alle elezioni comunali del 2021. Lo ha riferito ieri sera ai suoi consiglieri nel corso di una riunione di maggioranza in videoconferenza. La decisione era nell’aria da tempo, ma la «sindaca» era in attesa della decisione dei vertici nazionali M5S, che nei prossimi mesi avrebbero dovuto dibattere sul problema della deroga al secondo mandato per alcuni o per tutti i propri eletti. Una tavola ben ... Leggi su ilprimatonazionale

VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - Ettore_Rosato : Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) #Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che @italiaviva sar… - lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - infoitinterno : Virginia Raggi si ricandida a Roma: con il Pd accordo impossibile, sorridono Salvini e Meloni - lapennanicola65 : RT @ADeborahF: Chi ha il coraggio di dire no?! Vai tranquilla Virginia, hai salvato Roma #RaggiSindaca2021 -