Ventimiglia, dentro i container dove la polizia francese trattiene i migranti: “Ammassati, mancano norme igieniche e anti-Covid”. Il video (Di martedì 11 agosto 2020) Uomini, donne e bambini, fino a 60 ogni notte, vengono trattenuti dalla polizia di frontiera francese nei container di ponte san Luigi, al confine franco-italiano di Ventimiglia. Come già denunciato dal Consiglio di Stato francese nonostante la condanna della Corte Europea dei Diritti Umani, le persone restano ammassate e respinte collettivamente in violazione delle norme che regolano l’immigrazione. Nelle immagini girate all’interno di questi container e raccolte dal “Progetto 20k” di monitoraggio e supporto alle persone in transito alla frontiera, si vedono le scarse condizioni igieniche all’interno di questi spazi, con container condivisi e totale assenza di dispositivi ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Ventimiglia, dentro i container dove la polizia francese trattiene i migranti: “Ammassati, mancano norme igieniche… -