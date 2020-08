Un incendio brucia le colline di Buddusò, in arrivo l'elicottero (Di martedì 11 agosto 2020) , Visited 116 times, 134 visits today, Notizie Simili: Altra giornata di incendi oggi in Sardegna:… Ancora incendi in Sardegna, gli interventi degli… incendio nelle campagne di Posada, in volo un… ... Leggi su galluraoggi

EstadoCrtico3 : RT @055firenze: #Incendio a #Firenze. Brucia una fabbrica. Intervento in corso - romasulweb : Incendio a San Lorenzo, brucia bus Atac 492: è il secondo mezzo distrutto in poche ore - MercurioPsi : @carlabrandolini @benzinazero @diarioromano @iencenelli @AdrianaSpappa @RiprendRoma @78alexb @FrancjKicca @GiusTW… - 055firenze : #Incendio a #Firenze. Brucia una fabbrica. Intervento in corso - Notiziedi_it : Incendio a San Lorenzo, brucia bus Atac 492: è il secondo mezzo distrutto in poche ore -