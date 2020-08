Ultime meteo: Bolla d’aria ROVENTE record dal Sahara verso ITALIA (Di martedì 11 agosto 2020) Siamo nella settimana di Ferragosto, ed il caldo si è diffuso a tutta ITALIA. Caldo che si prospetta duraturo, anche se su questo ci sarebbero diverse opportunità per un blando refrigerio, quantomeno ideale a ridurre l’eccesso di calura. Nuova Bolla d’aria calda, ma stavolta giungerebbe dal Nord Africa, e potrebbe generare caldo eccezionale. Tale evoluzione sarà da confermare. Innanzitutto, l’evoluzione sarà assai differente a seconda delle regioni. Il Nord ITALIA sempre più spesso si troverà coinvolto da correnti umide e più fresche oceaniche, ma non perturbate, che potranno dar genesi a forti temporali. La nuova Bolla d’aria calda, molto più imponente rispetto a quella attuale, giungerà non dalla Francia, ... Leggi su meteogiornale

