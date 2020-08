Tre anni dal ritorno dell'ambasciatore in Egitto. Il richiamo è come se non fosse mai avvenuto (Di martedì 11 agosto 2020) Nei canali istituzionali italiani ed egiziani non c'è più traccia del richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto. Sul sito della Farnesina si poteva leggere ad esempio che "il Governo italiano ha disposto l'8 aprile 2016 il richiamo dell'ambasciatore, poi rientrato in Sede il 14 settembre 2017 in ragione dei progressi nella cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, tuttora in corso". Questo fatto storico è stato cancellato, come se non fosse mai accaduto. (...) - Tribuna Libera / Egitto, Gas, ambasciatore, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google

tancredipalmeri : Prima l’università di Bologna per la laurea quinquennale, poi quella di Porto per aggiungere altre due lingue alle… - DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Lazio-#DavidSilva, ultimi dettagli prima del sì: tre anni di contratto - dumplinjimin : RT @Viceitaly: La volta in cui Marracash ci ha raccontato le sue crisi e ci ha spiegato perché ha scelto di scomparire per tre anni https:/… - clara_herondale : @sariskelly Nono, l'ho trovato carino e abbastanza interessante da voler continuare, solo che fra una cosa e l'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre anni Bimbo di tre anni rischia di annegare a Bosa, l'elisoccorso lo trasporta all'ospedale di Sassari La Nuova Sardegna Ascoli, appello del sindaco al ministro: «Le scuole aprano solo dopo le elezioni»

ASCOLI - Slittamento dell’anno scolastico di una settimana, ovvero dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, per evitare il “valzer delle sanificazioni” (che altrimenti sarebbero 3 nell’arco di una sett ...

Amiloidosi cardiaca da transtiretina: una patologia misconosciuta

Fino a poco tempo fa la ATTR-CM era inesorabilmente progressiva, con una sopravvivenza mediana, nelle forme non trattate, di 2,5 anni per le forme dovute a mutazione e di 3,6 anni per la wild-type, la ...

ASCOLI - Slittamento dell’anno scolastico di una settimana, ovvero dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, per evitare il “valzer delle sanificazioni” (che altrimenti sarebbero 3 nell’arco di una sett ...Fino a poco tempo fa la ATTR-CM era inesorabilmente progressiva, con una sopravvivenza mediana, nelle forme non trattate, di 2,5 anni per le forme dovute a mutazione e di 3,6 anni per la wild-type, la ...