Tifoso Juve provoca: “Inter annienta Real Leverkusen”, ecco la risposta di Varriale (Di martedì 11 agosto 2020) “Una grande Inter conquista la semifinale di Europa League e tiene alto l’orgoglio del calcio italiano con una prova gagliarda e volitiva che piega il Bayer Leverkusen. Monumentale Lukaku che firma il 31esimo gol stagionale a capo di una gara perfetta per tecnica e generosità“. Enrico Varriale ha commentato così su Twitter la vittoria dell’Inter nel match dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Fra i tanti commenti al tweet, ad attirare l’attenzione è stato quello di un Tifoso della Juventus, che ha scritto: “annientato il Real Leverkusen“. A quel punto il giornalista Rai ha risposto in maniera sarcastica: “Beh certo, niente a che vedere con la corazzata Lione“. Leggi su sportface

