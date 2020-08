Stefano De Martino pensa ancora a Belen? La canzone non mente: fan entuasisti (Di martedì 11 agosto 2020) Stefano De Martino pensa ancora a Belen? La canzone riaccende la speranza nei fan che aspettano con ansia un ritorno di fiamma tra i due. Foto da Instagram: @StefanodeMartinoStefano e Belen non sembrano proprio sapersi dire addio, i due sembrano mandarsi messaggi in codice sui rispettivi profili social che tengono alta la speranza dei fan. La loro rottura ha lasciato tutti senza parole e mentre Belen sembra godersi già un nuovo amore per De Martino la storia con la madre di suo figlio è ancora una ferita aperta, a rivelarlo un suo amico che ha deciso di confessare tutto sul dolore del conduttore. Non stupisce quindi ... Leggi su chenews

lucaroncolini : In giringiro con Martino… . . . . . #martinotheapino bikeboatargentariohotel #ape #apecalessino @ Centro Storico Po… - paoloangeloRF : Chiesa di santo Stefano e eremo di San Martino e poi visuale dal ponte località antica vetreria #Carisolo vicino a… - infoitcultura : Maria De Filippi pronostica che Stefano De Martino e Belen Rodriguez potrebbero tornare insieme - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen: Maria De Filippi rivela la verità sulla loro rottura - caputo_elle : Stefano de Martino nel mio stesso aereo per Ibiza... What?! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino Stefano De Martino in vacanza con il figlio tra Capri e Ponza Positanonews Emma Marrone e il modello norvegese Nikolai Danielsen, è scoppiato l'amore?

Emma Marrone, il sole d'agosto le ha regalato l'amore? La cantante pugliese, prossimamente in onda su Sky Uno nel ruolo di giudice di X Factor, sta trascorrendo un'estate piuttosto vivace, tra lo stud ...

La confessione di Belen Rodriguez che spiazza il web: “E chi ci ammazza?”

Il gossip nella vita di Belen Rodriguez non si place e le cose non si mettono bene per la showgirl che ha messo in allarme i fan. In molti hanno lamentato il fatto che, nonostante l’apparenza e le fot ...

Emma Marrone, il sole d'agosto le ha regalato l'amore? La cantante pugliese, prossimamente in onda su Sky Uno nel ruolo di giudice di X Factor, sta trascorrendo un'estate piuttosto vivace, tra lo stud ...Il gossip nella vita di Belen Rodriguez non si place e le cose non si mettono bene per la showgirl che ha messo in allarme i fan. In molti hanno lamentato il fatto che, nonostante l’apparenza e le fot ...