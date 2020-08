Rob Kardashian ha una nuova fidanzata: Aileen Gisselle (Di martedì 11 agosto 2020) Rob Kardashian ha archiviato definitivamente la sua sfortunata, e tormentata, storia con la madre di sua figlia Dream, Blac Chyna, e si è fatto vedere per le vie di Los Angeles con il suo nuovo “amore”. Lei si chiama Aileen Gisselle ed è una modella di Instagram. Blac Chyna addio! Io ora esco con Gisselle. Finalmente Rob Kardashian ha deciso di venire allo scoperto con la sua nuova fidanzata: il 3 agosto scorso è andato a cena fuori con la modella di Instagram Aileen Gisselle mentre l’8 agosto c’è stata una seconda uscita insieme, preceduta da uno shopping solitario di lei. Certo, anche lei, come Chyna, ha delle forme abbondanti che lascia generosamente scoperte: è mora, ... Leggi su velvetgossip

__APEREGINA : Pazzesko che mi ritrovo un sacco nel carattere di Brody, Kendall e Rob. Forse in realtà faccio parte anche io del c… - mylifeasrita : SCUSATE MA ROB KARDASHIAN STAVA CON UNA DELLE CHEETAH GIRLS STO MORTA - __APEREGINA : Sto guardando la 7X16 di Keeping up with the Kardashian e Rob è definitivamente me, poor boy #KUWTK - amiamonoistesse : Ha tre sorellastre anziane, Kim Kardashian, Khloe Kardashian e Kourtney Kardashian, e un fratellastro più grande, R… -

Ultime Notizie dalla rete : Rob Kardashian Rob Kardashian, 5 cose da sapere sul fratello di Kim, Kourtney e Khloe Sky Tg24 Rob Kardashian ha una nuova fidanzata: Aileen Gisselle

Rob Kardashian ha archiviato definitivamente la sua sfortunata, e tormentata, storia con la madre di sua figlia Dream, Blac Chyna, e si è fatto vedere per le vie di Los Angeles con il suo nuovo “amore ...

Kendall Jenner, il vestito verde che ha conquistato i fan è un inno all’estate

Mentre Kris ne ha avuto altri quattro con l’avvocato difensore, deceduto nel 2003, Robert Kardashian: parliamo di Kourtney, Kim, Khloé e Rob. Nell’aprile 2015 Bruce ha dichiarato di sentirsi donna e ...

Rob Kardashian ha archiviato definitivamente la sua sfortunata, e tormentata, storia con la madre di sua figlia Dream, Blac Chyna, e si è fatto vedere per le vie di Los Angeles con il suo nuovo “amore ...Mentre Kris ne ha avuto altri quattro con l’avvocato difensore, deceduto nel 2003, Robert Kardashian: parliamo di Kourtney, Kim, Khloé e Rob. Nell’aprile 2015 Bruce ha dichiarato di sentirsi donna e ...