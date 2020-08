Redmi K30 Ultra è ufficiale: ecco il nuovo flagship killer 5G (Di martedì 11 agosto 2020) Redmi ha annunciato ufficialmente il suo nuovo atteso smartphone top di gamma: stiamo parlando di Redmi K30 Ultra. ecco le sue feature L'articolo Redmi K30 Ultra è ufficiale: ecco il nuovo flagship killer 5G proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

AmePhenix : #Redmi K30 Ultra: ufficiale, con 120 Hz, Mediatek Dimensity 1000+ e 5G - MiuiBlog : ??[NEWS] #Redmi K30 Ultra ufficiale con display AMOLED 120Hz e MediaTek Dimensity 1000+ #Xiaomi #K30Ultra… - techie_tech1 : Redmi K30 Ultra Antutu Score. #RedmiK30Ultra #Redmi #Xiaomi - Albus961 : RT @GizChinait: #Redmi K30 Ultra ufficiale: è il nuovo POCO F2 Ultra? #RedmiK30Ultra #XIAOMI - GizChinait : #Redmi K30 Ultra ufficiale: è il nuovo POCO F2 Ultra? #RedmiK30Ultra #XIAOMI -

Ultime Notizie dalla rete : Redmi K30

GizChina.it

Vediamo dunque quelle che sono le specifiche tecniche dello smartphone che non fatichiamo immaginare stuzzicherà l’interesse di molti: display da 6,67 pollici con pannello AMOLED, risoluzione 2400×108 ...Non solo smartphone premium con prezzi elevati e comparti fotografici da record. Durante l’evento per il decimo compleanno, Xiaomi ha dato spazio anche ad altri smartphone, con caratteristiche inferio ...