Pordenone, l’entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria nei playoff contro il Frosinone (Di martedì 11 agosto 2020) Lunedì 10 agosto i giocatori del Pordenone hanno fatto ritorno in città dopo il successo ottenuto, sul campo del Frosinone, nella prima sfida playoff con in palio un posto per la promozione nel massimo campionato di calcio. I giocatori sono stati accolti da un drappello di supporter al grido di “Serie A, serie A” (video Missinato). Leggi su udine20

