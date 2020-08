Pensioni ultime notizie: stop Fornero e Quota 100, lo scenario probabile (Di martedì 11 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: ormai lo sanno anche i sassi, ci sarà una importante riforma generale del sistema Pensionistico, ma solo a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dopo il termine naturale di Quota 100. E potrebbe anche darsi che il 31 dicembre 2021 sia anche l’ultimo giorno per soluzioni di flessibilità à la Quota 100, per tornare ai rigidi schemi di una Fornero(-bis). Gli scenari, le strade, sembrano essere proprie queste due: una nuova Legge Fornero, “lacrime e sangue” per usare una terminologia di moda nel 2011-2012, oppure nuove formule di flessibilità come auspicano i sindacati, una certa parte politica e molti pensionati.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico

